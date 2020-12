L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro la Fiorentina: "Rientra Caputo e con lui Defrel e Chiriches. Vediamo se a partita in corso o dall’inizio, dovrò gestirli ma stanno bene di salute. Poi bisogna capire il minutaggio, ma sono tre rientri importantissimi. A parte Romagna e Ricci che si è fatto male la settimana scorsa ora siamo tutti".



Sul momento della squadra: "Non sono tanto concentrato sui punti fatti, ma sul tornare a essere tutti in forma e non lo siamo. Voglio ritrovare infortunati e gioco, questi sono i miei chiodi fissi che ho. La classifica mi soddisfa, la maturità anche, ma dobbiamo tornare a essere giusti e belli. Rivoglio i giocatori tra le linee, l’uno contro uno, a maggior ragione visto che la classifica ci sorride in questo momento. Stanno tornando giocatori dagli infortuni e quelli meno brillanti stanno meglio ora. È la partita più difficile che possiamo avere. Se sottovalutiamo la Fiorentina domani perdiamo, l’ho già detto alla squadra. Dobbiamo prepararla come se giocassimo contro la prima in classifica".