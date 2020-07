L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi ha dichiarato a Sky dopo il pareggio per 3-3 con la Juventus: "Avremmo meritato di vincere. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, che hanno fatto una partita strepitosa. Peccato per i primi 15 minuti, abbiamo vissuto il pre-partita un po' troppo intensamente e con poca spensieratezze, siamo entrati in campo contratti e con troppo rispetto per i nostri avversari. Abbiamo preso due gol su calcio piazzato, nelle ultime gare siamo passati dalla marcatura a uomo alla difesa a zona sulle palle inattive. Peccato anche per il gol di Higuain su lancio di Pjanic, un movimento che avevamo studiato perché Sarri lo faceva già a Empoli con Valdifiori e Maccarone".