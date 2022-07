Sedici gol e 2 assist in un anno e mezzo al Sassuolo (Primavera). Normale amministrazione per un attaccante, dati da cerchiare in rosso per un difensore. Ryan Flamingo - classe 2002 - si ispira a van Dijk e quando c'è un rigore va anche sul dischetto. Personalità e qualità nelle quali ha creduto il Sassuolo che ha dato l'ok per il suo trasferimento in Olanda al Vitesse: prestito gratuito con diritto di riscatto a 1 milione di euro e controriscatto fissato a 100mila euro. Gli olandesi hanno superato la concorrenza della Reggina e ora Flamingo è pronto a volare in Eredivise.