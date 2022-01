Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla a SassuoloChannel in vista della prossima partita, contro il Torino: "Il Torino è una squadra in salute, è una squadra forte ma l'ho detto già all'inizio, per organico, allenatore e organizzazione, in più vengono da una stagione negativa e hanno uno spirito di rivalsa superiore ad altre squadre. Torino e Verona per atteggiamento si avvicinano ma i granata in realtà hanno forse qualcosina in più. Dovremo sopperire alla loro fisicità con la nostra qualità tecnica che dovremo mettere in campo domani che non abbiamo messo in campo al 100% nella gara precedente".



Sulla sua squadra: "La cosa positiva è il recupero di Domenico Berardi e sappiamo quanto sia importante per il Sassuolo, per la squadra e i compagni ma ahimè non recuperiamo nessun altro. Però siamo una squadra giovane quindi per i giovani la cosa migliore è giocare e tanti che hanno giocato rigiocheranno ancora, ma va benissimo così".