Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-0 contro il Napoli: "C'è rammarico, ma il Napoli ha meritato di vincere. Qui è difficile ottenere risultato positivo, il dispiacere è non aver concretizzato le occasioni per rendere la partita più equilibrata. Ci abbiamo messo tanto per creare, ma non abbiamo difeso bene".



LE BIG - "La squadra più forte? Non sta a me dirlo, dipende anche dai momenti in cui le affronti. Ad oggi la classifica parla chiaro, il Napoli sta facendo benissimo anche in Champions e in questo momento sembra quasi imbattibile. Oggi merita di stare dove si trova".



ARBITRO - "Forse potevamo finirla in undici la gara, qualche cartellino al Napoli è stato evitato e forse anche con noi si potevano fare le stesse valutazioni".



SPOSTAMENTI - "Laurienté sulla fascia? In questo momento non abbiamo molte soluzioni, abbiamo Berardi fuori e dovevo trovare una soluzione anche sulla fascia destra".



MARIO RUI - "Toljan ha limitato bene Kvara, ma se si trova sempre due contro uno fa fatica. Abbiamo difeso male di squadra e questo mi fa arrabbiare".