Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l'1-1 contro l'Udinese: "Un po' di rammarico c'è, l'atteggiamento non lo abbiamo sbagliato. Peccato non aver segnato il secondo gol nel primo tempo, ha tenuto in vita l'Udinese. Da una palla inattiva poi è nato l'1-1, seppure non abbiano rubato nulla noi abbiamo avuto molte occasioni pulite sprecate. Mi dispiace per i ragazzi, so che volevano vincere".



PUNTI PERSI - "Sicuramente possiamo migliorare, ci sono volte in cui abbiamo rimontato e altre in cui ci siamo fatti riprendere. Abbiamo tanti giovani, spero rimangano così da poter migliorare".



OBIETTIVI - "Oggi potevamo scavalcare il Torino, ho visto che i giocatori hanno messo tutto in campo. Il Toro è in vantaggio negli scontri diretti, vediamo come andranno le ultime partite".