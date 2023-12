Dopo la sconfitta contro il Genoa, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:



BLACKOUT FINALE - “Eravamo in controllo, abbiamo giocato per vincerla. Abbiamo fatto un errore e l'abbiamo pagato, non è la prima volta che capita. Sfortunati, abbiamo pagato quest’errore. Potevamo fare il 2-0 e invece purtroppo abbiamo perso. I ragazzi erano dispiaciuti. Non posso parlare solo del risultato, ma anche della prestazione. Dispiace, perché non abbiamo meritato questo risultato. I ragazzi non sono soddisfatti ovviamente, ma dobbiamo unirci ancora di più e tirare fuori carattere e qualità, che si sono viste anche oggi. Ci rialzeremo".



ASSENZA DI BERARDI? - “La partita è stata questa, c’è poco da fare. Noi dobbiamo guardare non solo il risultato, ma anche la prestazione. Purtroppo i dettagli fanno la differenza”.



TANTI GOL SUBITI - “Vincere così non è facile, dobbiamo essere ancora più determinati in zona goal. Abbiamo anche subito tanti rigori, però”.



STESSI PUNTI DELL'ANNO SCORSO - “Beh, da fuori ci dipingono in una maniera diversa. Dobbiamo dare il massimo, al momento, però, non lo stiamo facendo. La prestazione, però, non è da buttare”.