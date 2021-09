Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ex tecnico dell'Empoli con cui ha vinto il campionato di Serie B nella passata stagione, si racconta al Corriere dello Sport: "Dalla D a Mourinho, ma in A non mi sento fuori luogo. Mourinho ha segnato la storia del calcio e quando smetterà, lascerà una traccia indelebile. Fortunatamente non sarò io contro di lui, ma il Sassuolo contro la Roma... Non lo avrei mai pensato possibile e invece... Non vedo l’ora di stringergli la mano. Sono partito dalla D, in Serie A non mi sento fuori luogo".