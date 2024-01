Sassuolo, Dionisi: 'Futuro? Saranno i dirigenti a valutare il mio lavoro'

L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi analizza cosa non ha funzionato nella sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta: "Nel secondo tempo ci siamo disuniti troppo presto allungandoci. Ho scelto una squadra giovane fatta di ragazzi che stanno crescendo, se avessimo pensato di vincere a tutti i costi avrei messo altri giocatori; dovevamo fare delle valutazioni anche in base al campionato che rimane la nostra priorità, alla fine oggi ha prevalso l'esperienza".



FUTURO - "Non è il momento di parlare di questo, le valutazioni non si fanno mai da soli e l'allenatore viene giudicato dai dirigenti. Non da tifosi e giornalisti".