Nella conferenza stampa di vigilia il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha analizzato la gara contro il Lo Spezia: ''Sarà una partita difficile, anche all'andata è stato così. Vogliamo portare a casa i tre punti contro un avversario che sarà ostico in ogni zona del campo''.

Poi una battuta sull'ultima sfida a Salerno: '':Giocare in 10 non è mai facile. Noi l'abbiamo fatto per molti minuti e siamo stati bravi a fare risultato''.

Infine una chiosa sulla sosta che arriverà dopo questa giornata: "Sapevamo da tempo di questa sosta e da italiano spero sia proficua per l'Italia. Arriva al momento giusto. Abbiamo tanti ragazzi che probabilmente andranno via, ci fa onore, fa onore al Sassuolo. Ora dobbiamo pensare alla gara, prima della sosta non è mai semplice".