. Queste le sue parole: "Basta guardare la classifica, basta guardarsi indietro, per avere le motivazioni giuste. Quando si parla di un risultato importante contro una grande e si rischia di perdere attenzione non è solo nel Sassuolo, lo vedo anche in altre squadre.e per quanto mi riguarda è la squadra più in forma".: ". Sai che valori hai ma i risultati precedenti ci avevano fatto perdere qualche certezza. Non dobbiamo dimenticarcelo ma dobbiamo prenderci anche quello che ci siamo meritati dopo il Milan, consapevolezza e umiltà., ricadere dopo una prestazione ed un risultato, bisogna avere la consapevolezza e l'umiltà ancora di più per affrontare una squadra forte, forse la più in salute, che esprime un calcio in verticale, può fare gol in molti modi e lo può dimostrare"., tranne Antiste che è stato poco ma magari tornerà a dare una mano. Sono arrivati due giocatori giusti, con le qualità giuste, con la volontà e determinazione che cerchiamo nei ragazzi.e da loro l'ho percepito parlandoci, sono sicuro che lo dimostreranno con i fatti.. Sono due giocatori giusti che ovviamente hanno bisogno di tempo, anche se tempo non c'è, speriamo ovviamente possano dimostrare tutto subito. Sono entrambi pronti. Ognuno di loro ha il loro carattere, chi è più espansivo si è già calato nella realtà, però sono pronti, potrebbero partire dall'inizio o fare panchina perché chi ha fatto parte del Sassuolo sin qui ha fatto quello che deve".non si è allenato nei primi giorni della settimana ma da mercoledì ha lavorato in gruppo e. Lo spero perché è tornato in campo da titolare a quasi un anno dall'infortunio.. I giocatori devono avere la volontà e la determinazione di giocare per questa maglia".. Ha già fatto un buon campionato l'anno scorso con l'Empoli. Sono contento che la società lo abbia portato qui. Abbiamo rinunciato a un giocatore straordinario come Traorè ma abbiamo preso un giocatore giusto. Lui si deve mettere a disposizione non mia ma dei compagni e i compagni lo aiuteranno per metterlo in condizione di dare una mano alla squadra. Nel medio termine sono convinto che darà una mano alla squadra".