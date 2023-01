Il Sassuolo sta per chiudere con l'Atalanta per Nadir Zortea, un'operazione si chiuderà sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto in favore dei neroverdi. L'arrivo di Zortea darà il via alla partenza di Kyriakopoulos verso il Bologna, con il conseguente spostamento di Cambiaso alla Juventus.