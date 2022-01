Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla prima della partita con il Genoa: "Arriviamo bene alla gara sia mentalmente e che fisicamente anche se numericamente con un po' di defezioni, ma non saremo gli unici. Mancheranno 9 giocatori di movimento ma non voglio trovare alibi, conta solo quello che possiamo fare. È stato un girone positivo ma rimane l'amaro in bocca dell'ultima partita con il Bologna che non riesco a dimenticare. Abbiamo ottenuto quello che ci meritavamo: abbiamo preso tanti gol e dobbiamo migliorare nella fase difensiva di squadra. L'obiettivo è migliorare la classifica attuale a fine ritorno".