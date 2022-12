Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a Sky dopo la sconfitta in amichevole contro l'Inter



"Ritmi non forsennati, ci siamo adeguati a loro e abbiamo giocato, sebbene siamo stati poco incisivi. Siamo stati in equilibrio. Berardi? Non lo abbiamo voluto rischiare, domani si allena di nuovo. Avevamo più assenze noi di loro, paradossalmente, ci mancavano giocatori come Laurienté e Consigli".



FRATTESI - "E' del Sassuolo, si sta allenando come giocatore del Sassuolo. Ci abbiamo messo del tempo a recuperarlo mentalmente e ora ci concentriamo sulle cose concrete".



DZEKO E LUKAKU - "Dzeko è forte forte forte, gioca da 9 e da 10, è difficilissimo marcarlo. Stiamo parlando di giocatori di altissimo livello".