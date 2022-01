A fine gara il tecnico neroverde Dionisi ha commentato così a Sky il pareggio col Genoa: "Per come abbiamo interpretato e giocato la gara, è un'occasione mancata. Complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una grande partita, eravamo contati con alcuni elementi della Primavera. Avremmo meritato i tre punti, li abbiamo cercati con insistenza ma non ci siamo riusciti. Non cerco alibi, oggi chi ha giocato ha sfruttato bene l'occasione. Sia Harroui che Kyriakopoulos hanno fatto bene, nella ripresa siamo stati più pericolosi ma non abbiamo concretizzato. Testa all'Empoli che anche oggi ha fatto molto bene, spero di recuperare qualcun altro per la sfida. Berardi? E' un giocatore importante, è il top player riconosciuto anche dai compagni. Ha grandi doti, spesso ci affidiamo a lui per chiudere le azioni perché è molto bravo. Il Genoa ha fatto la partita sull'unica occasione che abbiamo concesso. Contro l'Empoli sarà un'altra gara, contro una squadra più arrembante".