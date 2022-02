Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 4-0 patita dalla sua squadra sul campo della Sampdoria: "Non voglio parlare dei singoli, mi assumo la responsabilità del risultato, ma dopo un 4-0 che devo dire? Non meritavamo di perdere 4-0 comunque, il risultato è bugiardo ma hanno meritato di vincere. Dopo sette minuti ti ritrovi sotto di due gol, due palle inattive e prendiamo altri gol. L'atteggiamento con il Torino era stato positivo, dobbiamo fare delle amichevoli settimanali per avere un diverso atteggiamento".