Alla vigilia della gara di Coppa Italia con la Juventus, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato così in conferenza stampa: "Fin dall'inizio della stagione c'è poca continuità, anche domenica in fase di non possesso palla abbiamo fatto una prestazione negativa. Sono io che devo migliorare la testa della squadra, per questo sono arrabbiato ma non preoccupato"



STORIA - "Nella storia del Sassuolo non ci sono mai stati i quarti di Coppa Italia, su otto squadre ora ci sono le prime sette della classifica più noi. E' un'opportunità che dobbiamo meritarci e guadagnarci sul campo, ci aggrapperemo a ogni cosa per conquistare la vittoria".



AVVERSARIA - "Sarà una gara più difficile rispetto a quella di campionato, la Juve si è rinforzata e sarà una partita secca in casa loro. Per tutti siamo già battuti, ma vogliamo passare il turno. Scenderà in campo qualcuno che non ha giocato la partita precedente, ma non ci sarà turnover".



MERCATO - "E' stato un mercato fatto pensando al futuro, il Sassuolo è una società più lungimirante di altre. Domenica siamo scesi in campo con due classe 2000 e tre '99, sfido quante squadre del nostro livello giochino con tanti giovani. Se a fine stagione qualche ragazzo vorrà andare in club con ambizioni più alte delle nostre sarà solo motivo di vanto per noi".