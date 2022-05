L'allenatore delha parlato in conferenza stampa alla viglia del match contro l'programmato per domani alle 18: "Speriamo sia stata la settimana del riscatto. Veniamo da una partita difficile e vogliamo mettercela alle spalle. Veniamo da un buon percorso ma ci si ricorda sempre del finale e noi vogliamo fare bene nel finale"."È stato un incidente inaspettato perché la squadra aveva un ottimo atteggiamento dopo la gara con la Juve, poi vuoi gli episodi e vuoi l'atteggiamento, la gara è andata come sappiamo. Ma non voglio più parlarne. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere e servono per cercare di stimolare la squadra per raschiare dal badile delle motivazioni. Non accetto sentir dire che non abbiamo motivazioni, abbiamo gare da giocare. Con l'Udinese abbiamo perso all'andata, non siamo stati all'altezza e questo già basta per far sì che ci sia voglia di riscattarsi. In più aggiungo che l'Udinese è sempre stato un avversario da rispettare molto per il Sassuolo".POCHI GOL CONTRO L'UDINESE - "Capisco perché, l'Udinese ha un'impronta diversa dalla nostra squadra: una squadra molto fisica, brava nelle transizioni, e lo dimostrano i risultati che sta facendo. Fa poco possesso ma è molto brava nella riconquista. Dobbiamo andare sopra questa cosa, le gare vanno giocate e anche altre volte abbiamo ribaltato il pronostico, ma quando siamo partiti favoriti abbiamo invertito il pronostico e spero che questa volta potremo invertirlo a nostro favore".Devo mettere in campo chi sta bene e ha voglia di dimostrare. Parlare di disfatta no, anche se nei numeri il 6-1 è pesante. Nella preparazione alla partita la gara non dava adito a quello che abbiamo fatto vedere. Ci siamo allenati abbastanza bene, dico abbastanza perché la risposta si dà in partita. Ci potrà essere qualche cambiamento ma sono state fatte scelte a gennaio per dare continuità a ragazzi giovani, non cambio ora perché tanti giocatori hanno dato tanto e ci sta in un percorso di calare un pochettino"."Non l'ho letto e meglio così. Non ho visto foto, per me non l'hanno messo, meglio che io non l'abbia visto"."Potrei scivolare sul bagnato, non mi va di entrare in questi temi. È giusto che un allenatore venga giudicato da altri. Posso solo dire che sono molto contento per Ancelotti"."Sarà della partita, non so se dall'inizio perché non ha fatto tutta la settimana ma sta abbastanza bene".