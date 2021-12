Alla vigilia della gara con la Fiorentina, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato così in conferenza stampa: "Djuricic non ci sarà e salterà anche la prossima gara col Bologna, rientrerà per la prima giornata di ritorno a gennaio. Berardi e Ferrari si sono allenati e saranno a disposizione".



IL FUTURO DI BERARDI - "E' il nostro top player e lo sappiamo. Non si tratta solo di numeri, ma anche di continuità di prestazioni e così riesce a dare l'esempio a tutti".