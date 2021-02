Filip Djuricic, centrocampista del Sassuolo, parla a Sky Sport della rincorsa all'Europa della squadra neroverdi: "Giochiamo sempre per vincere, oggi è difficile perché a loro servono punti. Non siamo in perfette condizioni, ma dobbiamo mostrare carattere e accorciare le distanze dalle squadre che ci precedono per credere ancora nell'Europa. Ci sono tanti punti in palio, se ci crediamo possiamo farcela. Dobbiamo provare a raggiungere l'impossibile per avere il reale".