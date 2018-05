Leonardo Semplici nella giornata di oggi avrà un incontro importante con la dirigenza della Spal. I vertici emiliani sono intenzionati a trattenere Semplici, che è legato ai biancazzurri anche per la prossima stagione. L’idea del presidente Mattioli è di ripartire dal condottiero delle ultime brillanti stagioni. Provando magari ad alzare l’asticella dopo l’impresa salvezza. Possibile, quindi, che il legame venga esteso fino al 2020, con un ritocco dell’ingaggio.



Ore decisive anche in casa Sassuolo. Il summit odierno con la dirigenza neroverde scioglierà le riserve sul futuro di Beppe Iachini, vincolato alla società di Squinzi fino al 2019. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, le quotazioni del timoniere ascolano sono in grande risalita e l’addio non sembra più scontato. Se i programmi di entrambe le parti dovessero coincidere, la permanenza diventerebbe una semplice formalità. Altrimenti occhio alla candidatura di Roberto De Zerbi (vicinissimo al Sassuolo già l’estate scorsa prima di rifiutare per aspettare il Las Palmas), più defilato Davide Nicola.