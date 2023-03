Per unche sforna talenti per la Nazionale di Roberto Mancini e che settimanalmente mette in vetrina i suoi gioielli nel campionato di Serie A per trasformarlo poi in uomini mercato, ce n'è un altro che cresce alle spalle dei fratelli maggiori della prima squadra e che scalpita per dimostrare il proprio valore sui palcoscenici più prestigiosi.e dei suoi collaboratori - unito a quello degli allenatori del vivaio del club emiliano -, come dimostrano le prestazioni dei tanti ragazzi "made in Sassuolo" che si stanno disimpegnando in questi giorni con le varie selezioni azzurre. Condecisamente sugli scudi., tutti e due con i crismi del calciatore di livello superiore e animati dal desiderio di essere presto protagonisti di una Serie A. Lucain realtà si è già ritagliato il suo posto al sole all'inizio di questa stagione, nella quale ha collezionatonella partita contro l'Atalanta, oltre a mostrare parte del proprio interessantissimo repertorio. Esibiti anche ieri pomeriggio a Brema, in casa della Germania, nella prima fortunata partita della Fase Elite di qualificazione al prossimo Europeo Under 19: un gol e un semi-assist per Pisilli, oltre ad una serie di dribbling ubriacanti sbattuti in faccia al terzino tedesco Rothe., che calpesta la medesima mattonella di campo e che non può non essere un riferimento per il ragazzo di Ponticelli. Soffiato alla Spal e soprattutto alla concorrenza dei grandi club italiani, tenuti per il momento a debita distanza dall'alto di unPer un D'Andrea che fa la spola tra prima squadra e Primavera,, ma la predisposizione a guardare alla porta avversaria c'è tutta.e la facilità di calcio mostrata al pubblico di Potenza nell'amichevole organizzata per l'Italia Under 18 di mister Franceschini sono lì a confermarlo. Ma ancora più chiaramente parla il rendimento del classe 2005 in uncondotto sin qui da mattatore assoluto.- altro talento purissimo sbocciato e cresciuto a Sassuolo - che in un solo campionato arrivò a quota 15. Nella testa il sogno di esordire presto in Serie A e magari di strappare una convocazione per il Mondiale Under 20 del prossimo maggio, nel cuore l'ambizione di ripercorrere anche solo in parte il cammino del suo idolo da bambino, il milanista Kakà; nel futuro prossimo c'è ancora il Sassuolo, col quale ha recentemente firmato il primo contratto triennale da professionista. Nuovi Berardi crescono nella provincia emiliana e sia in casa Sassuolo che in ottica azzurra è lecito sfregarsi le mani: c'è ancora vita nel pianeta Italia.