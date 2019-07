Il Sassuolo lo ha prelevato dal Genoa nell'operazione che ha portato Cassata in rossoblù, il giovane portiere Alessandro Russo parla così a Sky Sport: "Sono qui perché mi hanno voluto più di tutti. Mi sento pronto, contentissimo della scelta. Soltanto faticando e dimostrando sul campo il mio valore riuscirò a giocarmi il posto. È esattamente questo che ho intenzione di fare. Idoli? Handanovic, ma anche Buffon. Gigi ha fatto una carriera incredibile. Il Genoa mi ha preso da ragazzo, adesso vado via da uomo. Ringrazio tutti, dagli allenatori ai compagni e spero di raggiungere importanti traguardi anche per loro. Ho già parlato con mister De Zerbi, ma non personalmente. Credo comunque che avrò modo di farlo molto presto".