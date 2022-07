Il difensore del Sassuolo Martin Erlic ha parlato a Sport.hrt.hr:



"Lo Spezia avrà sempre un posto speciale per me, il mio cuore sarà sempre lì. Amo quel club e la loro gente, li ringrazio ancora una volta per tutto. Nazionale? Il mio sogno si è avverato, correre sul terreno di gioco del Poljud con la mia maglia preferita, non c'è niente di più grande. Sono felice, ma ora è tutto alle spalle, stanno arrivando nuove prove".