Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi ha parlato dal palco del Premio Bulgarelli soffermandosi anche sul suo futuro: "Intanto ringrazio tutti per il premio. Va fatto tutto per step, secondo me. Ho iniziato con la Serie B, piano piano sono arrivato in A. Premier? Prima di fare un salto del genere, per arrivarci pronto, serviranno un altro paio di anni in Italia per poi arrivarci come si deve".