Sassuolo, Grosso: "La Coppa Italia non era la nostra priorità, ma dispiace averla abbandonata"

, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Mediaset nel post partita della sfida persa in Coppa Italia contro il Milan: “La partita è stata difficile, l’avversario si è presentato per portare a casa la qualificazione con grande concentrazione., sicuramente potevamo fare cose migliori. Le sconfitte comunque poi sono utili per capire quanto è bello e difficile grosse soddisfazioni”.“Ho fatto la scelta, che rifarei, di far fare esperienza a questi giovani. A Lecce eravamo usciti indenni, era giusto dare questa opportunità a chi se l’era meritata. Per me era giusto. In tanti momenti potevamo resistere in maniera diversa, con più malizia. Ma sono tutte cose che mettiamo in valigia in una giornata amara”.

VICINI ALLA SERIE A - “Sappiamo quanto è difficile il campionato nostro, oggi abbiamo scoperto anche quant’è difficile quello sopra. Ora ci aspettano tante partite difficili, più accumuli risultati belli e più le partite si alzano come tasso di difficoltà. Dovremo utilizzare anche l’esperienza di oggi, “bella” ma deludente”.