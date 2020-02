Il neo-acquisto del Sassuolo, Lukas Haraslin, ha parlato a TeleReggio del suo ritorno in Italia: "Ho parlato molto con il direttore (delle giovanili ndr.) Palmieri, siamo rimasti in contatto in questi 4 anni. Mi diceva sempre "Lukas hai sbagliato ad andare via dall'Italia" e dopo quattro anni sono tornato, anche grazie a lui. Qui ci sono giocatori forti come Berardi che è anche nel giro della Nazionale. Mi può aiutare, così come Djuricic che mi sta già aiutando perché parlo la sua lingua".