L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha diramato la lista dei convocati per la gara di oggi col Torino. Ancora fuori Djuricic, insieme a lui out anche Magnanelli, Ayhan, Toljan, Obiang, Matheus Henrique e Traoré, in Coppa d'Africa. Rientra in lista Domenico Berardi, e dopo quasi due anni dall'ultima volta torna tra i convocati anche Romagna.



Portieri: Satalino, Consigli, Pegolo.



Difensori: Rogerio, Peluso, Muldur, Romagna, Chiriches, Ferrari, Tressoldi, Paz, Kyriakopoulos.



Centrocampisti: Lopez, Frattesi, Harroui, Abubakar.



Attaccanti: Raspadori, Berardi, Scamacca, Defrel.