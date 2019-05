Stefano Sensi rischia di aver concluso anzitempo la sua stagione. Il centrocampista del Sassuolo infatti a seguito di uno scontro fortuito nel corso dell'allenamento di ieri, ha riportato la frattura dello scafoide della mano destra. "Nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura", fa sapere il Sassuolo. Per Sensi saranno necessarie circa due settimane di stop visto l'infortunio, salterà la gara con la Roma ed è a forte rischio per l'ultima della stagione con l'Atalanta.