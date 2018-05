Beppe Iachini, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma: "Sono un allenatore libero, faccio le mie scelte, io dò il massimo e per me parlano il campo, i risultati e l'affetto ricevuto, contano i fatti e non le chiacchiere. La Juventus ha vinto 7 scudetti cambiando due allenatori e 5-6 moduli, ritengo che un allenatore competente debba saper cambiare e adattarsi ai giocatori che ha per raggiungere gli obiettivi. Ringrazio il Sassuolo per avermi dato questa opportunità e anche i tifosi che sono stati sempre gentili con me".