Brutte notizie in casa Sassuolo. Nonostante il 2-0 esterno contro il Napoli, infatti, Roberto De Zerbi deve fare i conti con numerose assenze. Djuricic, Berardi e Caputo hanno saltato la trasferta al San Paolo e per il serbo arrivano novità importanti.



Ljubisa Tumbakovic, ct della Serbia, è intervenuto in conferenza stampa, spiegando: "Dalle informazioni che ho io Djuricic ha un problema con il Covid, so che è positivo. Spero possa guarire ed essere con noi al raduno del 9 novembre".