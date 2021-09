Il nuovo centrocampista del Sassuolo Matheus Henrique ha raccontato un retroscena di mercato durante la sua presentazione: "Il mio agente era in contatto col Sassuolo già dalla seconda parte del 2019. In quel momento c'è stata la prima opportunità di venire in Italia, ma per problemi contrattuali i club non avevano trovato l'accordo. La società non ha mollato e ora, finalmente, sono arrivato in questo grande club".