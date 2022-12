Ansia in casa Sassuolo per le condizioni del centrocampista francese Maxime Lopez, il cui guaio viene analizzato così da Il Resto del Carlino: "Le ipotesi più pessimistiche parlano di 40 giorni di stop. Il centrocampista è fuori a causa di un problema muscolare, la cui entità verrà valutata in questi giorni. Si parla di uno stop di circa un mese, forse di più: vorrebbe dire che il Sassuolo ritrova il suo regista solo per la fine del girone di andata".