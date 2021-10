(calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Dazn e Sky) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in. I nerazzurri si presentano a questa sfida terzi in classifica con 14 punti, il doppio rispetto a quelli dei neroverdi.in attacco. Sulle fasce Dumfries e Perisic sono favoriti su Darmian e Dimarco. Sempre indisponibili Eriksen e Sensi.Dall'altra parte Dionisini non può contare su Obiang e Romagna. L'unico. Arbitra Pairetto, con Nasca al Var.SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. (A disp. Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Toljan, Kyriakopulos, Magnanelli, Harroui, Henrique, Traoré, Scamacca, Defrel). All. Dionisi.INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. (A disp. Radu, Cordaz, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Dimarco, Darmian, Gagliardini, Vecino, Sanchez, Vidal, Correa). All. Inzaghi.Arbitro: Pairetto, assistenti Longo e Margani, Gariglio quarto uomo, Nasca e Peretti al Var.