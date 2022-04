: fino a quel momento praticamente inattivo, viene fucilato da Dybala al termine del primo tempo. Gran miracolo sul colpo di testa di Morata a inizio ripresa, lo infila Kean sotto le gambe nel finale.: approfitta del lato più abbottonato della Juve (quello ‘storto’) per spingere più del solito. Buone conduzioni in ripartenza, buona partecipazione allo sviluppo.: a parte una punizione regalata a inizio gara, tiene bene Morata e imposta a testa alta. Nel finale però gli scappa Kean...: senso della posizione notevole, tranne al momento del gol di Dybala, quando gli lascia una bella fetta di porta libera per calciare. Si rifà nella ripresa annullando Vlahovic.: il primo spunto nell’azione del gol è suo, penetra al centro e pesca Berardi dentro l’area. È lui d’altra parte a perdere palla nel break bianconero che porta al pareggio. Cioè, Morata lo butta giù di peso, ma Maresca dorme.: unico ammonito nel primo tempo, è il più stizzito per il gol convalidato a Dybala. Ordinato e logico nel palleggio, oltre non va.: caparbio e poccione, vicino al gol di testa in più di un’occasione, sciupa da solo quel che da solo si crea.(41’ s.t.s.v.): Alex Sandro lo picchia al primo pallone toccato, ma son vecchi trucchi che non fanno più effetto. Berardi ormai è ubiquo e regala l’assist di tacco a Raspadori sul lato opposto al suo. Esce inevitabilmente per crampi.(33’ s.t.: sempre più impalpabile, il vice Berardi sembra quasi non esistere. Alex Sandro gli salta in testa e fa l’assist a Kean): è il più scatenato dei neroverdi. Prima sfiora l’incrocio dal limite, poi si inserisce meravigliosamente in area, su delizia di Berardi, per sfondare Szczesny col mancino. Decimo gol in campionato, è il primo italiano nato nel 2000 a riuscirci.: spento e deludente per una frazione di gioco intera, si risveglia un pochino nella ripresa, ma proprio pochino.(33’ s.t.: ci prova subito con un tiro, ma il tempo è poco per inventare altro): tanta buona volontà, prova a far la guerra e a cercare il colpo di fino. Nel secondo caso spesso esagera.: un vero peccato perdere tre punti così. Non ha colpe, se toglie Berardi per crampi non ha colpe...: la media tra il voto che avrebbe meritato per tutti gli interventi effettuati sullo 0-0 e quello per aver preso gol sul suo palo.: senza infamia e senza lode, tutto sommato Traoré non fa male alla difesa bianconera.il Sassuolo sfonda proprio dalle sue parti, poi si riorganizza. E il gol dell'1-2 arriva grazie a un suo lancio degno del repertorio.: mai realmente sicuro (9' stmette un po' le cose a posto là dietro)Berardi gli fa sempre e solo vedere la targa.non incide, non si fa notare nemmeno in negativo, non è in questa occasione che può comunque aver deluso le aspettative (42' st).fa tante di quelle cose che gli errori vanno messi in preventivo. Tra quello che fa c'è anche l'assist per Dybala, macinando km su km.non è al meglio ma stringe i denti e si conferma prezioso in mediana.: passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, da mediano puro rende di più.fallisce l'appuntamento con il gol in un paio d'occasioni, appare fuori fase ma non è fuori partita, il gol è un gran gol almeno dal punto di vista dell'esecuzione. Esce a inizio ripresa, almeno accorcia su Roby Baggio, distante un solo gol al nono posto della classifica marcatori all time della Juve (9' stuno contro tutti non funziona poi così bene, almeno col Sassuolo)perde una brutta palla agli albori dell'azione del vantaggio neroverde, la recupera in quella che porta al pareggio di Dybala. Oscilla sempre tra una cosa fatta benino e una fatta male (22' stalmeno prova a creare un po' di scompiglio. E così facendo trova un gol importante anche se con lo zampino di Consigli).All.: arriva una vittoria, sporca e cattiva proprio come piace a lui. Ma questa Juve è comunque davvero poca roba, obiettivi (dichiarati o presunti) raggiunti o meno.