In vista della partita tra Sassuolo e Juventus, il club bianconero ha voluto ricordare a tutti i tifosi quanto accaduto nella scorsa stagione, con uno splendido Paulo Dybala. Ecco il racconto:



"2017, 17 settembre.



La Juventus sbarca al Mapei Stadium, ed è una Juve grandi numeri. Si gioca la quarta giornata di campionato, e finora i bianconeri hanno messo a segno non meno di 3 reti a partita: 3-0 vs Cagliari, 2-4 vs il Genoa a Marassi, 3-0 contro il Chievo alla terza giornata.



La tendenza si conferma anche a Reggio Emilia: la Juve domina dall'inizio alla fine, e in cattedra sale un grandissimo Paulo Dybala, autore di tre vere perle. Al 16' la Joya la sblocca con uno splendido sinistro da fuori area che incenerisce Consigli. Paulo si ripete al 49' con un colpo di biliardo dal centro dell'area, e ancora, al 63', con una perfetta punizione.



In mezzo la rete di Politano, al 50'.



La Juve prosegue la sua marcia, regalando una grandissima prestazione".