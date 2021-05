SASSUOLO-JUVE 1-3



SASSUOLO



Consigli 5,5: anche se non sembra irresistibile, il tiro di Rabiot ha un angolo perfetto e incrocia la corsa di due neroverdi (Obiang e Marlon), difficile arrivarci. A tu per tu con CR7 e Dybala, invece, non può davvero nulla.



Toljan 6: lucido quando arriva sul fondo, un po’ meno quando lo punta Ronaldo.



(dal 10’ s.t. Chiriches 5,5: in una posizione insolita di braccetto-terzino, con lui in campo il Sassuolo è un po’ più pazzerello)



Marlon 5,5: prima rifila una manata a CR7 e rimedia un cartellino, poi viene umiliato dal portoghese nell’uno contro uno che porta la Juventus al raddoppio. Male. Nella ripresa si fa perdonare imbucando il pallone giusto per Raspadori.



Ferrari 6: imposta che è un piacere, col suo mancino di qualità. Dybala per un tempo non gli crea nessun problema, poi nella ripresa il Sassuolo si sbilancia e Ferrari abbandona l’argentino nella ripartenza del 3-1.



Kyriakopoulos 6: fa a sportellate con Chiesa lungo la fascia. Propositivo molto, ma non sempre con qualità.



(dal 30’ s.t. Rogerio 5,5: un cambio che non sposta nulla sulla fascia sinistra. Anzi, meglio il greco)



Obiang 6,5: ormai è un ottimo centrocampista, non sbaglia un appoggio e fa impressione se confrontato ai colleghi bianconeri. Ruba palla a Rabiot e Raspadori viene atterrato da Bonucci in area: quel rigore procurato è anche merito suo.



(dal 10’ s.t. Lopez 6: un cambio che dà palleggio ma toglie un po’ di equilibrio)



Locatelli 6: prestazione macchiata da quel tentativo mal riuscito di sombrero su Arthur da cui si origina l’uno a zero di Rabiot. Suo però anche l’assist per Raspadori.



Berardi 5,5: l’errore dal dischetto non lo condiziona più di tanto, ma nell’economia della gara si rivela pesantissimo. Qualche tiro storto di troppo nella ripresa.



Traorè 6: due occasionissime sprecate dal talentino neroverde, un rigore in movimento e un tiro a giro da dentro l’area, entrambi alti sopra la traversa. Peccato per lui, la prestazione c’è stata.



(dal 10’ s.t. Defrel 6: si impegna e lavora tanto per la manovra della squadra, ma sottoporta sembra sempre perdere l’attimo)



Boga 6,5: tanti guizzi e pochi tiri: è il mistero di Boga.



(dal 30’ s.t. Djuricic 5,5: dei cambi è quello che entra peggio. Forse anche l’atteggiamento non è il massimo)



Raspadori 7,5: si guadagna un rigore saltando da fermo Bonucci, distribuisce sponde con una precisione stupefacente e alla fine segna pure un gol favoloso. Che dire, il Sassuolo ha trovato un centravanti super. Caputo farà fatica a riprendersi una maglia da titolare.



De Zerbi 6,5: il primo tempo del Sassuolo è da applausi ma finisce due a zero per i bianconeri. Troppi gol sbagliati. Imporre il proprio gioco in questo modo contro la Juventus non è da tutti. Nella ripresa i suoi cambi sembrano funzionare, in realtà sbilanciano la squadra neroverde che subisce la ripartenza del 3-1.



JUVE



Buffon 7: sempre lui, ancora lui. Mette una pezza sul rigore non irresistibile di Berardi, al 40’ devia la conclusione dal limite di Obiang. Con ogni probabilità è stata la sua ultima in campionato con la maglia della Juve. Decisivo come la prima volta.



Danilo 6: va dritto per dritto su Raspadori prendendo il primo giallo della gara tra i bianconeri. Boga non la lascia tranquillo, De Ligt lo aiuta.



De Ligt 6: qualche problemino in fase di impostazione perché il pressing del Sassuolo è costante, ma in chiusura lui c’è sempre.



Bonucci 5: non è al meglio fisicamente e infatti Demiral è sempre sull’attenti a bordocampo. Un po' in confusione, non solo per il rigore causato dopo la scellerata palla persa da Rabiot.

la Juve soffre meno dalla sua parte, lui non spinge ma fa il suo. Chiusura che vale un gol su Berardi che era pronto a buttarla dentro da zero metri.sempre molto falloso, scalda i guanti a Consigli in avvio. Si accende ancora troppo a sprazzi ma l’assist di prima per Dybala è una delizia.A dir poco compassato, rallenta l’azione più che accelerarla. Passivo sul gol del Sassuolo. (16 s.tSi mangia un gol in contropiede ma era in fuorigioco.)la partita è la fotografia della sua stagione, forse della sua carriera. Perde il pallone che porta al rigore per i neroverdi e qualche altro possesso sanguinoso in mezzo al campo. Poi, dal niente, si inventa il gol del vantaggio. Nella ripresa lento a rinculare in occasione del gol di Raspadori. Qual è il vero Rabiot?si vede che non si è ancora totalmente ripreso dai problemi fisici che lo hanno accompagnato nell’ultimo mese. Regala qualche strappo, nulla di più. (36’ st:

Ronaldo 7: un diesel che si accende piano piano e che raggiunge la massima potenza quando annusa l’odore della porta. E del gol. Con un controllo secco la fa passare sotto le gambe del povero Marlon e di mancino insacca il 100° gol in 131 partite. Ma non è tutto oro quel che luccica.



Dybala 6,5: si sacrifica molto, ma inventa poco. Con gli spazi aperti nel secondo tempo ha più occasioni e il gol è un piccolo capolavoro. Anche lui, come Ronaldo, si iscrive al club dei 100. (36’ st. McKennie sv)



All. Pirlo 6: 4-4-2 classico e passa la paura, ma i problemi della Juve non sono certo risolti. I tre punti danno morale ma non cambiano la classifica perché davanti vincono tutte. Restano due giornate per sperare in un posto Champions. La sensazione è che la Juve manchi qualcosa rispetto alle altre. E non si tratta solo di punti.