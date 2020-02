Giorgios Kyriakopoulos, terzino del Sassuolo, parla in conferenza stampa di questa sua prima stagione in Italia: “I primi mesi sono stati fantastici, mi piace vivere qui. Mi piace l'Italia, mi piace Sassuolo. Nei primi mesi ho avuto qualche difficoltà perché non conoscevo la lingua, ma per il resto la vita è simile alla Grecia. Sono sorpreso di tante cose qui, del Mapei Football Center, dei campi, dell'organizzazione. Si lavora molto bene qui. Chi mi ha impressionato di più? Tra i miei compagni, Boga e Locatelli. Tra gli avversari, ovviamente Cristiano Ronaldo, poi Dybala e Lukaku”.