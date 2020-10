Ultimi giorni di mercato con il Sassuolo pronto ad alzare il muro per i suoi gioielli. Il club neroverde ha resistito più volte agli assalti delle big, come conferma anche l'ad Giovanni Carnevali ai nostri microfoni: "Sicuramente abbiamo avuto varie richieste per Boga e Locatelli, ma la volontà della nostra società è sempre stata quella di cercare di trattenerli per poter dare la possibilità a De Zerbi di avere una squadra che continuasse il lavoro svolto nella passata stagione - racconta a Calciomercato.com - La Juventus è stata la prima squadra a muoversi per Locatelli, ma sul giocatore c'erano anche altre società italiane ed estere. E' stato complicato trattenerli, ma siamo contenti di esserci riusciti. In questi ultimi giorni di mercato non prenderemo in considerazione nessun tipo di proposta, perché una delle forze del Sassuolo è sempre stata la programmazione: noi non possiamo pensare di poter cedere un giocatore a tre giorni dal termine e andare a rimpiazzarlo con un altro giovane e di qualità. L'obiettivo è quello di trovare il giusto equilibrio tra l'aspetto tecnico e la parte economica: il nostro è sempre stato riconosciuto come un bilancio sano e dobbiamo continuare a portare avanti anche questo progetto. Boga si sta riprendendo, speriamo di riaverlo al più presto".