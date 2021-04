A pochi minuti dalla sfida contro la Sampdoria, l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Dazn: "E' un momento molto triste per la scomparsa del vicepresidente Sassi, oggi scenderemo in campo anche per lui".



SU DE ZERBI - "E' legato a noi come lui a noi. Le richieste non ci meravigliano, ma il nostro è un progetto comune. Sappiamo cosa fare, abbiamo le idee chiare. Nei prossimi giorni ci sentiremo e faremo le valutazioni, noi vorremmo proseguire insieme. E secondo me anche lui, qui c'è serietà e voglia di crescere".