Il Napoli rimonta a Reggio Emilia e trova il successo in extremis. Sono passati due giorni ma questo è un boccone amaro che in casa Sassuolo ancora non riescono a mandare giù.



Torna a parlare della gara Giovanni Carnevali, ad proprio del Sassuolo. Questo un estratto di una sua intervista per la Gazzetta di Modena:



"A livello di corsa e intensità la squadra nei primi 45 minuti ha speso tantissimo, il problema è che non abbiamo concretizzato. In certi momenti devi determinare, mentre qualche giocatore paga un po' di paura. Chiamiamola così. Siamo stati dei polli, perché la sconfitta è tutta colpa nostra. Il Napoli pur essendo superiore al Sassuolo non ha mostrato nulla di che, purtroppo gli episodi determinano risultati e giudizi. Se avessimo vinto si sarebbe parlato di un Sassuolo straordinario, invece siamo qui a rimpiangere altri punti buttati via".