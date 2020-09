Sembrava tutto fatto per il trasferimento del difensore brasilianodalal, ma nelle ultime ore l'affare si è complicato e ora rischia di saltare.O meglio:cambiando le modalità di pagamento. Proposta respinta dal Sassuolo, che non intende spostarsi dalla cifra concordata in precedenza.- Questo scenario ha complicato non poco il trasferimento del difensore in Inghilterra:per la prossima partita contro il Crotone in programma sabato 3 ottobre. Il classe '95, arrivato due anni fa dal Barcellona per 6 milioni di euro, era rimasto in panchina all'esordio contro il Cagliari e non era stato convocato dall'allenatore per la gara con lo Spezia. Il motivo era proprio la trattativa in corso con il Fulham, confermata anche dall'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali prima della partita col Cagliari.- Ora invece la situazione è cambiata.. Anche lì era (quasi) tutto fatto: 14 milioni di euro era la cifra che i Magpies avrebbero speso per il terzino. Poi, non se n'è fatto più nulla e l'esterno ha anche giocato la prima contro il Cagliari. Dopo Rogerio, anche Marlon: il suo trasferimento al Fulham sta per saltare, la storia si ripete.