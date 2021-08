è un nuovo giocatore della, il centrocampista saluta ilcon una lunga lettera sui propri canali social: "Sassuolo. Cosa dire. Le lacrime di ieri quando ho salutato il gruppo sono la dimostrazione che siete nel mio cuore. Lo sarete per sempre perché mi avete fatto diventare una persona e un giocatore migliore. La vita è fatta di scelte ed era il momento giusto per salutarci, mi avete accompagnato in questo cammino stupendo.Non è stato facile come sapete ma una volta che superi le difficoltà poi il risultato è straordinario. Siete stati la mia famiglia, mi avete portato a vincere un europeo. Vi vorrò sempre bene. Un pensiero dal profondo del cuore alla famiglia Squinzi che ha dimostrato fiducia in me. Un ringraziamento speciale a tutti i miei compagni che, tra tirate di orecchie e discorsi, mi hanno reso un uomo. Grazie al direttore Carnevali, Giovanni Rossi e mister De Zerbi per il quale proverò sempre qualcosa di speciale. Grazie a tutti da Fofo a tutte le persone che lavorano in questa oasi di felicità. Vi voglio un mondo di bene. Arrivederci Sassuolo. Manuel".