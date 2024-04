Sassuolo, le pagelle di CM: bene Bajrami, la difesa crolla

: presente su un tiro cross di Pierozzi. Candreva lo spiazza dagli undici metri.: buon apporto in fascia.: partita senza grossi patemi. Ikwuemesi è cliente innocuo.(24’ st: entra e dà il suo apporto): onesta prestazione.: colpo di testa per liberare l’area, poi nasce il contropiede del vantaggio. Stende Pierozzi e provoca rigore.: bene davanti alla difesa.: guida in maniera intelligente il contropiede dell’1-0. Un gioco da ragazzi il raddoppio.(28’ st: vivace a destra, tiene sull’attenti Bradaric. Vicino al tris col mancino. Perde palle sul gol del pareggio.(48’ st: partita di sostanza in mezzo al campo.(28’ st: pericoloso in avvio con un tiro cross. Avvia e conclude il contropiede del vantaggio. Sfiora la doppietta nella ripresa. Spreca qualche palla in avanti. Sbaglia la chiusura su Zanoli.: molto vivace. Fa gol ma gli viene annullato per un fuorigioco non suo. Poco dopo ci va ancora vicino col destro. Tocco decisivo per far proseguire il contropiede. Mette in porta Bajrami per il 2-0.: ad un ottimo primo tempo non fa il paio la ripresa. I neroverdi non chiudono il match e subiscono la rimonta. Due punti che grideranno vendetta.