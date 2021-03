Sassuolo-Napoli 3-3







Consigli 6: prodigioso su Fabian nella ripresa. Senza macchia, malgrado i tre gol subiti.



Muldur 6,5: spinge bene, specialmente nella ripresa. Si intrufola nell’area avversaria più di una volta, ma senza mai arrivare al tiro. Non aiuta Lopez nell’uno contro uno con Insigne da cui si origina il 2-2. E De Zerbi lo cambia.



(dal 27’ s.t. Toljan 5,5: ormai è la riserva ufficiale di Muldur. Quando entra si capisce il perché. Impatto insipido sul match)



Marlon 6,5: tre gol subiti ma stavolta non ha colpe. Ed è già una notizia.



Ferrari 6,5: un’ottima prestazione che rischiava di rovinare con un retropassaggio di testa sciagurato. Nell’arrembaggio finale indica la via ad Haraslin, dopo un gran tunnel a centrocampo.



Rogerio 6: partecipa da protagonista all’azione che porta al fallo da rigore su Caputo, quindi al raddoppio neroverde. Nel raddoppio del Napoli però ha qualche responsabilità, non avvedendosi di Di Lorenzo.



Lopez 6: molto preciso nello stretto, gioca corto e cortissimo, ma Insigne al momento giusto lo lascia lì.



(dal 38’ s.t. Obiang 6: cerca di coprire il momento di difficoltà del Sassuolo portando in campo un po’ di legna)



Locatelli 6,5: solito cervellone a centrocampo. Da quanto è che non sbaglia un passaggio?



Berardi 7,5: partita sontuosa, per impegno ed efficacia. Calcia la punizione che porta in vantaggio i neroverdi, segna il raddoppio su rigore e colpisce una traversa memorabile nella ripresa.



(dal 38’ Oddei sv)



Defrel 6,5: pochi guizzi inizialmente, meglio nella ripresa, quando per poco non segna calciando dal limite un tiro molto velenoso.



(dal 33’ s.t. Traorè 5,5: entra ma non incide più di tanto. Anzi…)



Djuricic 7: quando è in giornata come oggi il fantasista serbo è un genietto immarcabile. Nel primo tempo specialmente.



(dal 38’ s.t. Haraslin 6,5: causa il rigore del vantaggio partenopeo ma non si abbatte, ne guadagna un altro per il pareggio, atterrato nel finale da Manolas)



Caputo 8: le sue sponde sono preziose, il rigore guadagnato con esperienza pure, ma niente vale quanto il gol del 3 a 3 segnato dal dischetto all’ultimo secondo.







De Zerbi 6,5: il suo Sassuolo disegna calcio come poche squadre al mondo, ma quando meno te lo aspetti prende gol. Col triplo cambio finale rischia di rovinare una grande prestazione.