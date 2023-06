Sassuolo-Fiorentina 1-3







Russo 5: Cabral non gli perdona l’errore in uscita bassa. Contempla l’arcobaleno di Saponara e il volo di Gonzalez. Debutto in massima serie così così…



Toljan 5,5: contiene Kouame, soffre Saponara.



Ferrari 6: al termine di un discreto primo tempo, Ikone gli casca sulla caviglia e lo mette ko. Non esce dagli spogliatoi dopo l’intervallo.



(46’ Romagna 5,5: sorpreso dall’uscita di Russo ma anche dal tap-in di Cabral. Legnoso in impostazione)



Tressoldi 4: l’ennesima espulsione. Si controlli.



Rogerio 5: ne tiene due, Ikone e Dodo, che spesso gli arriva in sovrapposizione. Ma nel finale prima perde Gonzalez, poi manda a quel paese l’arbitro e lascia in nove i neroverdi.



Harroui 5,5: esce piano su Saponara al limite, che si gira e la pennella al sette. Macchia su partita grigia.



Lopez 6: con lui in campo il Sassuolo ha il possesso dalla sua, poi lo strano cambio di Dionisi…



(57’ Bajrami 5: non gli riesce nemmeno una giocata)



Henrique 6: dei gran su e giù con Castrovilli, tocchettini e poco altro per un tempo. Cresce nella ripresa fino ai rossi dei compagni.



Berardi 6: fa ammonire subito Terzic poi bisticcia con Ranieri e rimedia anche lui un cartellino. Si accende a metà ripresa e segna dal dischetto spiazzando Cerofolini.



(84’ Muldur s.v.)



Pinamonti 5: conclude un anno da dimenticare con una prestazione… da dimenticare.



(73’ Marchizza s.v.)



Ceide 5,5: prova sempre ad andarsene palla al piede, ma i suoi slalom si fermano alla prima bandierina. Altra opzione è il tiro a giro, peccato sia prevedibile anche quello.



(57’ Defrel 6: pur non facendo grandi cose, il suo ingresso in campo porta al pareggio illusorio)







All. Dionisi 5: finisce l’anno nel peggiore dei modi, con la squadra in nove e una sonora sconfitta. Gli è scappato di mano qualcosa.