Sassuolo-Lazio 2-1





Consigli 6: Zaccagni lo fredda a inizio gara e da distanza ravvicinata. Bravo nelle uscite alte finali, trema sotto l’incrocio colpito da Basic.



Toljan 6,5: arriva spesso al cross, ma non sempre con lucidità. Preoccupato da Zaccagni, annulla Felipe Anderson.



Chiriches 6: mezzo voto in meno per via del gol subito, c’era lui vicino all’esterno ex Verona. Assieme a Ferrari controlla Immobile, nel finale resta l’unico centrale neroverde in campo.



Ferrari 6: ha il compito non facile di tenere a bada il capocannoniere della Serie A. Ci riesce bene, fino al problemino fisico.



(dal 27’ s.t. Ayhan 5: stava andando tutto perfettamente fino al rosso da ultimo uomo a pochi minuti dal novantesimo)



Rogerio 6: la macchia è non esser riuscito a fermare Pedro in tempo nell’azione dell’uno a zero biancoceleste. La sola macchia.



Frattesi 6,5: vince il duello fisico con Basic. Certi strappi sono da top player.



Lopez 6,5: quanta differenza può fare il francesino lo sanno solo gli avversari che corrono dietro ai suoi passaggi.



Traorè 6: duttile, torna a giocare da finto esterno nel 4-2-3-1. Lo faceva con De Zerbi, può farlo con Dionisi.



(dal 27’ s.t. Henrique 6: preziosi i suoi scambi a centrocampo con Lopez)



Berardi 8: si accende e la risolve nella ripresa. Il primo gol è un capolavoro, con tanto di spallata astuta all’ex compagno Acerbi. Innesca poi il raddoppio di Raspadori, con una giocata delle sue.



(dal 34’ s.t. Defrel sv)



Scamacca 6,5: è solo per i miracoli di Strakosha che oggi non porta a casa una doppietta.



(dal 34’ s.t. Boga sv)



Raspadori 6,5: fino al gol decisivo, luci e ombre, come la palla persa al sesto minuto che porta alla rete di Zaccagni. Ma l’intesa con Scamacca c’è.



(dal 43’ s.t. Muldur sv)









All. Dionisi 7: altra vittoria di prestigio (in rimonta) e striscia positiva che si allunga. Il Sassuolo è finalmente decollato?