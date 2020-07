subisce un solo tiro, il gol di Joao Pedro, poi il Cagliari non è quasi mai pericoloso dalle sue parti, anche perché rimane in dieci a inizio ripresa.sempre attento e puntuale, fino all'occasione del gol rossoblù dove esce male e poi perde Rog.(dal 26’ s.t.: ci prova di testa in area avversaria, approfittando della sua stazza)nelle poche occasioni in cui il Cagliari spinge, praticamente solo nella ripresa, non dà la sensazione di essere sempre sul pezzo. Ammonito.: facile nel primo tempo quando il Cagliari è assente in zona offensiva, soffre terribilmente con l’ingresso di Simeone. Prende un giallo che gli costerà il prossimo match. In ritardo anche sul gol rossoblù di Joao Pedro.: sembra ancora un po’ impacciato, rispetto a prima dell’infortunio. Solo nel finale spinge tantissimo, perché viene ‘alzato’ di qualche metro, ma poteva e doveva fare di più(dal (45’ s.t.: il Sassuolo gioca bene fino alla trequarti e lui tocca tanti palloni, anche con precisione, nulla da dire. Bisogna però affondare il colpo con più determinazione ed è lui che deve farlo, avendo più qualità, non può sempre fare il passaggio semplice.(dal 45’ s.t.: ormai è il leader di questa squadra e De Zerbi non rinuncia quasi mai a lui. Pulito, ordinato, dà i tempi alla squadra, i ritmi sono bassi, lui ci naviga bene.: forse quello più in difficoltà nel Sassuolo, soprattutto nel primo tempo. Torna in mediana e forse ha un po’ perso le misure di quel ruolo.(dal 26’ s.t.: un tentativo nel finale, ma non era facile): tra i più pericolosi e attivi soprattutto nel primo tempo per i suoi, subisce entrambi i falli da parte di Carboni, che poi viene espulso. In forma.(dal 26’ s.t.: anche per lui un tentativo nel finale, ci prova almeno): non finisce più di stupire, diciottesimo gol in campionato, è sempre pericolosissimo e partecipa sempre all’azione. Un attaccante tra i migliori di tutto il campionato.: con un Cagliari così in affanno, con i tanti spazi e con i rossoblù in dieci poteva certamente fare di più, essendo lui l’uomo più pericoloso del Sassuolo. E invece sbatte su Mattiello e non trova mai il guizzo giusto.All.: onestamente, il Sassuolo se non ha portato a casa questi tre punti deve solamente recriminare su sé stesso. Aveva in mano il match, ma è stato troppo lezioso, soprattutto nel primo tempo quando doveva chiudere il match, con un Cagliari così in difficoltà. Nella ripresa prende addirittura il gol nell’unico tiro dei rossoblù verso la porta di Cragno e frena la propria rincorsa all’Europa.