: Non ha gran lavoro nel primo tempo a parte il gol annullato a Mkhitaryan su cui poteva poco. Nella ripresa è attento su Spinazzola ma la palla andava fuori, poi si supera su Dzeko. Bene anche coi piedi.:Schiena dritta e serenità apparente non bastano per frenare la verve di Spinazzola. E in fase di costruzione si perde spesso gli strumenti.Più dinamico rispetto a Ferrari. Si alterna su Dzeko e Pedro mantenendo sempre alto il livello della difesa. Ha però sul groppone il liscio che avvia l’azione del gol poi annullato di Mkhitaryan.: Fa valere il fisico contrapponendosi come una diga ai tentativi di Dzeko. Non sempre (ma quasi) ci riesce.: Timido anche quando ci sono spazi e tempi per osare. Se ne accorge solo nel finale. (37’st Kyriakopoulos ng)Tackle, intensità e un intervento su Pellegrini che poteva costargli il rosso. (40’st Bourabia ng): Maturo per una big. Sfiora il gol da fuori dopo un quarto d’ora e prende in braccio la squadra pure nei momenti difficili. Doppio ruolo eseguito quasi alla perfezione.: Provoca l’espulsione di Pedro e alimenta tanti dubbi sulla posizione tattica. Fuori luogo la simulazione in area romanista che gli costa un giallo. (1’st Raspadori 5,5:qualche strappo e un giallo. Ci si aspettava molto di più)Lavora a tutto campo senza mai perdere lucidità in zona offensiva attestando una crescita che potrebbe portarlo di forza all’Europeo. Gli manca però il colpo del ko.Il campo non lo aiuta. Nonostante questo resta pericolo costante per Karsdorp. Senza brillare, soprattutto con la superiorità numerica. (28’st Traorè : )Non ha il fiuto di Caputo. E questo pesa. Ma è preziosissimo quando c’è da aprire le ali del gioco di De Zerbi. (28’st Haraslin 6: poco più di un minuto per mettere in galleria un capolavoro dalla distanza. Peccato sia viziato da fuorigioco): Spreca un’occasione d’oro dopo un primo tempo di personalità. Sembra essere il Sassuolo in 10 per una buona mezz’ora. L’identità c’è, il coraggio un po’ meno.