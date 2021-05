Sassuolo-Atalanta 1-1







Consigli 6,5: inizia la gara con un bel tuffo su una punizione velenosa di Malinovskyi, la finisce parando un rigore a Muriel. Il gol di Gosens è difficile da parare.



Muldur 5,5: perde colpevolmente Gosens nell’azione del gol. Preoccupato e controllato dal tedesco, non combina granché in proiezione offensiva.



(dal 40’ s.t. Toljan sv)



Chiriches 5,5: insieme a Marlon tenta di fermare Zapata con le buone e con le cattive. Ammonito, viene sostituito per scelta tecnica all’intervallo.



(dal 1’ s.t. Ferrari 6: un mancino sul centrosinistra è quel che ci vuole per accerchiare la Dea in superiorità numerica)



Marlon 5: ammonizione nel primo tempo a parte, gioca perfettamente fino al pasticcio con cui regala un rigore ai bergamaschi, atterrando Muriel in area. Doppio giallo, lascia i suoi in dieci.



Kyriakopoulos 6,5: prestazione di spessore per il greco, tanta spinta e quantità a contrastare Malinovskyi e Hateboer. Ma i suoi tiri dalla distanza sono davvero poca cosa, poco credibili.



Obiang 6: distribuisce con cura i palloni e ostacola sulla propria trequarti gli attacchi della Dea. L’ammonizione a fine primo tempo lo limita.



(dal 14’ s.t. Bourabia 6: era da un po’ che non giocava, ma contro l’Atalanta per De Zerbi è sempre un giocatore prezioso)



Locatelli 7: una grande prestazione. È mancata solo la giocata decisiva. Aveva segnato il 2-1 in realtà, ma il gol è stato annullato con un check per fuorigioco.



Berardi 6,5: segna il rigore del pareggio facendosi perdonare l’errore davanti a Sportiello nel primo tempo.



Traorè 6,5: il suo rendimento cresce a inizio ripresa, quando si procura il rigore. Nel suo momento più bello, Marlon si fa cacciare fuori. De Zerbi decide a quel punto di sostituirlo per un difensore.



(dal 32’ s.t. Ayhan sv)



Boga 6,5: sempre pericoloso, una spina nel fianco di Hateboer. Però non trova mai lo spiraglio per calciare come sa.



Defrel 5,5: praticamente annullato da Romero, effettua solo qualche buona sponda.



(dal 1’ s.t. Raspadori 6,5: il suo ingresso in campo riporta in mano al Sassuolo il pallino. Fa la sponda per Traorè in occasione del rigore, regala l’assist a Locatelli per il raddoppio annullato)







De Zerbi 7: impresa sfiorata. Aveva indovinato la strategia iniziale. Poi, paradossalmente, in superiorità numerica sono iniziati i problemi. Coi cambi giusti all’intervallo (Ferrari e Raspadori) l’ha raddrizzata, e se Marlon non combina quel guaio forse la vince pure meritando.